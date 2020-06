Ordine: “Conte ha cambiato registro, sta mettendo tutto come a poker”

Franco Ordine, ospite per “Tutti Convocati”, ha analizzato la prestazione dell’Inter nella partita vinta ieri contro la Sampdoria e le possibilità di scudetto della squadra di Antonio Conte

LA PRESTAZIONE E I SINGOLI – Ordine parla della prestazione di ieri della squadra e di alcuni singoli: «Nessuno che avesse avuto la brillante idea, per una volta, di mettere da parte il risultato e guardare la prestazione. Il lavoro di Conte in queste settimane è stato quello di pensare di avere un asso della manica e trovare il modo per inserirlo e capire se aumenta e moltiplica la capacità offensiva e così è stato. Ieri all’appello manca Lukaku che è arrivato appesantito, ha segnato perché Eriksen lo ha messo davanti alla porta. A me è piaciuto Lautaro Martinez, ha fatto quel tacco che solo un brasiliano poteva immaginare e fare. A Napoli ha capito che doveva cambiare registro, poi giocando ogni tre giorni ci sarà bisogno di Lautaro e Sanchez».

CONTE SI GIOCA TUTTO – Ordine sostiene che Conte crede veramente nello scudetto e intende giocarsi tutto: «Mi ha colpito il cambio di registro di Conte quando dice che ha sensazioni positive. A Napoli ha giocato una partita in cui pronti via e fa gol, poi subisce quel contropiede quando vince 1-0 con tutte le torri in avanti per cercare il 2-0 a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Da questo punto di vista ha deciso di mettere tutto quello che ha facendo l’all-in come a poker».