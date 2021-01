Ordine: “Conte? Criticato anche quando vinceva! Un peccato originale”

Franco Ordine

Ospite di “Tiki Taka” su Italia 1, Franco Ordine ha rispedito al mittente alcune critiche nei confronti di Conte. Secondo il giornalista c’è una motivazione alla base delle contestazioni da parte di tifosi dell’Inter e opinionisti.

SEMPRE CONTRO – Franco Ordine ritiene che Antonio Conte sia sempre criticato: «È stato messo in croce quando ha fatto le otto vittorie consecutive, figuriamoci la prima volta che pareggia! Lo hanno criticato anche quando vinceva, perché non faceva giocare Christian Eriksen. Quando ha fatto giocare Eriksen, a Genova con la Sampdoria, non ha convinto. Questo è il problema. Il problema di fondo su Conte è uno solo: siccome lui ha, per la stragrande maggioranza degli interisti, il peccato originale di essere juventino non va bene. Inter-Juventus? È fondamentale per Andrea Pirlo. Ha vinto a San Siro col Milan a cui mancavano sette giocatori, sicuramente non mancheranno all’Inter sette giocatori. E soprattutto c’è l’uomo che piace agli juventini: Conte. Lì se la deve giocare».