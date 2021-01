Ordine con l’Inter: Â«Conte non ha offeso Maresca, che invece ha giudicatoÂ»

Ordine con l’Inter: «Conte non ha offeso Maresca, che invece ha giudicato»

Franco Ordine

Ordine – giornalista sportivo -, intervenuto come ospite a “Pressing Serie A” su Italia 1, va controcorrente nel commentare l’episodio che ha visto come protagonisti Conte e Maresca nel finale di Udinese-Inter. Le motivazioni del tecnico nerazzurro erano valide e perfino nei limiti consentiti

CONTE NEL GIUSTO – A differenza del collega Sandro Sabatini (vedi dichiarazioni), Franco Ordine sta con l’Inter dopo gli episodi di Udine: «È evidente che nella testa di Antonio Conte ci sono i precedenti con l’arbitro Fabio Maresca, non si riferisce solo al recupero. Si lamenta ricordando il rigore non dato a Ivan Perisic contro il Parma e la mancata espulsione di Tolgay Arslan nel primo tempo! Conte ha sbagliato perché non doveva fare quella scenata, ma la frase dell’arbitro a fine partita è un giudizio morale di cui Maresca doveva fare a meno. L’arbitro deve dare una risposta all’allenatore, senza giudicare come ha fatto Maresca. Se Conte ogni tanta sbrocca, come succede a centinaia di allenatori, senza neanche offendere Maresca, può succedere! Se pretendiamo che gli allenatori siano solo santi e martiri, con tutta quell’adrenalina… Può succedere!». Con queste parole Ordine difende Conte dalle critiche ricevute.