Ordine: «Comunicato su Inzaghi? Pittoresco! E ho qualche idea mia»

La settimana scorsa la Curva Nord ha preso posizione criticando alcune scelte di Inzaghi (vedi articolo). Ordine torna sull’argomento a Pressing Serie A su Italia 1, ipotizzando come qualcuno abbia indirizzato il comunicato.

ALLENATORE CONTESTATO – Franco Ordine attacca: «Obiettivamente, sulla carta, da tutti viene considerata più competitiva la rosa a disposizione dell’Inter. È un po’ il vero problema e la vera spina in gola di Simone Inzaghi: tutti si sono convinti di questo, quindi se appena appena pareggia una partita a Genova con la Sampdoria si rivoltano contro l’allenatore. Io mi meraviglio dell’uscita della Curva Nord: francamente ho avuto qualche idea, ma perché improvvisamente fa addirittura un comunicato? Per avere un’idea devo avere qualcuno che mi dica questo, questo e questo. A me risulta pittoresco che, dopo uno 0-0 con la Sampdoria che non è la fine del mondo, venga fuori il comunicato di sfiducia all’allenatore. Io lo trovo strano».

LA SCELTA – Ordine parla anche di Romelu Lukaku e di come gestirlo: «Quelli dell’Inter hanno fatto un ragionamento molto concreto. Cioè: prendiamo Lukaku che colma le lacune che abbiamo avuto. Lukaku, per i problemi fisici e perché forse non si sposa perfettamente col calcio di Inzaghi, per ora ha reso poco. Come fai a mettere in preventivo altri venti milioni per un giocatore non tuo?»