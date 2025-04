Ordine clamorosamente obiettivo: «Inter ieri con 4 assenze pesanti»

Ordine, noto giornalista filo-rossonero, ha parlato del derby che si è giocato ieri tra Milan e Inter e di quello che succederà tra tre settimane. Obiettivo come non mai.

DERBY DI COPPA ITALIA – Un Franco Ordine più che mai obiettivo e realista quello apparso in collegamento su Tutti Convocati, trasmissione in onda su Radio 24. Le sue parole in merito al confronto di ieri e a quello che potrebbe succedere nel match di ritorno in programma il 23 aprile: «Secondo me dipende tutto da come si ritroverà l’Inter quel 23 di aprile. Nel senso: mancano tre settimane durante le quali ci sono tante sfide di campionato più le due col Bayern Monaco. Deve decidere: se è in affanno sugli altri due fronti allora molla la Coppa Italia, altrimenti punta anche la finale. E allora per il Milan diventerà più duro. La risposta è arrivata nel secondo tempo quando l’Inter ha messo dentro alcuni pezzi dimostrando di essere più strutturata. Se non fosse stato per Maignan avrebbe vinto 2-1. Il Milan ha avuto solo l’occasione di Leao nel finale. E non dimentichiamo che ieri mancavano Dimarco, Arnautovic, Lautaro Martinez e Dumfries. Anche da questo punto di vista va pesata la prova e il risultato del Milan».