Ordine: «Calhanoglu problema per l’Inter. Bisogna ragionare su Lukaku»

Franco Ordine, in collegamento su Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati, ha analizzato la situazione relativa a Lukaku, nonché quella di Calhanoglu all’Inter. Secondo il giornalista, il turco è un problema per i nerazzurri

LUKAKU E CALHANOGLU − Franco Ordine dice la sua sul belga e sul centrocampista ex Milan: «Se Romelu Lukaku prima dell’Inter aveva difficoltà e dopo l’Inter sta avendo difficoltà, bisogna fare una valutazione su come utilizzare o meno il giocatore belga. Il ragionamento va fatto su questo, altra valutazione è che la partita che fa Arturo Vidal − finalmente in una buona condizione fisica − è una partita da Vidal. Fa capire all’allenatore e ai cantori delle settimane passate, che se il giocatore sta bene ha pochi rivali all’Inter. Hakan Calhanoglu è un problema per i nerazzurri. Marcelo Brozovic ieri ha fatto capire che meno di quanto guadagna il turco non ci pensa nemmeno a prendere. Altro problema, è che da mezzala con Vidal non c’è partita».