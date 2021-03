Ordine attacca: Â«Inter meglio senza coppe, ma basta cantilena su quei 3!Â»

Ordine attacca: «Inter meglio senza coppe, ma basta cantilena su quei 3!»

Franco Ordine

Ordine – giornalista sportivo -, intervenuto come ospite a “Pressing Serie A” su Italia 1, va controcorrente sull’argomento Inter prima in classifica. E attacca i critici difendendo Conte per le scelte di inizio stagione, poi cambiate

SCELTE GIUSTE – A differenza del collega Sandro Sabatini (vedi dichiarazioni), Franco Ordine non toglie nemmeno un merito all’allenatore nerazzurro: «Non c’è da dire se siamo contro o pro Antonio Conte, perché mi sembra sbagliato come argomento. Vero, è indubbio che l’Inter appena è uscita dalle coppe ha avuto un rendimento che prima non aveva. Ma è anche vero che, se si ripete la cantilena di Christian Eriksen, Ivan Perisic e Alexis Sanchez in panchina a inizio stagione, va ricordato che le prime prestazioni di questi tre non erano convincenti come lo sono ora!». Questo il pensiero di Ordine, che sottolinea la bontà delle scelte di Conte senza alcun tipo di critica preventiva.