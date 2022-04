Ordine: «Arbitri? Il ragionamento l’ha introdotto Inzaghi, non Pioli!»

Ordine si lamenta e critica Inzaghi per la risposta, a domanda di Inter-News.it, in conferenza stampa prima di Inter-Roma. Per il giornalista, collegato con Pressing Serie A su Italia 1, non ha invece colpe Pioli.

LA REAZIONE – Franco Ordine sabato ha chiesto a Stefano Pioli cosa ne pensasse della vicenda arbitri (vedi articolo). Una domanda arrivata in risposta a quanto Simone Inzaghi ha detto in conferenza stampa a Inter-News.it (vedi articolo). Il giornalista torna sull’argomento: «Chi ha parlato e introdotto il ragionamento sui torti e i favori che a fine anno tornano è stato il venerdì Inzaghi. Chi ha introdotto il tema non è Pioli, ma Inzaghi, io l’ho solo portato il sabato in conferenza. Certo che c’è anche la malizia nella domanda, perché non è che gli potevo chiedere come va a casa. Volevo portare a casa il titolo della giornata, ma c’era il collegamento coi fatti che credo sia una questione abbastanza giornalistica, sulla quale è meglio soprassedere».