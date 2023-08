Ordine applaude Inzaghi: «Zero lamenti, grande comportamento»

Ordine fa un plauso al comportamento di Simone Inzaghi, nonostante il mercato dell’Inter con tanti giocatori persi. Il giornalista non ha dubbi

ZERO LAMENTI − Franco Ordine esalta a Mediaset Simone Inzaghi: «Le cessioni di Onana e Brozovic erano destinate in modo tale da coprire tutto il mercato, ma il punto cardine era stato Lukaku. Poi ci sono state delle operazioni in Italia, come per Frattesi con pagamento rinviato all’anno prossimo. Il punto è questo: qualunque altro allenatore non si sarebbe comportato come si è comportato Inzaghi. Ha dichiarato sin dall’inizio di vincere lo Scudetto senza parlare di mercato o di altro. Zero rimpianti, zero lamenti».