Ora l’Europa League è un’occasione sia per l’Inter che per Conte – TS

Ora l'Europa League è un'occasione sia per l'Inter che per Conte

“Tuttosport” sottolinea come l’Europa League per l’Inter sia passata da una sorta di peso a un’opportunità. Anche Conte ha i suoi motivi.

OCCASIONE EUROPA LEAGUE – Con il Getafe sarà vera Inter. Da Razgrad, 20 febbraio, sono passati appena venti giorni ma pare un’era geologica. La sconfitta con la Juventus e la sospensione della Serie A rendono infatti impossibile pensare allo scudetto. Non è più il caso insomma di snobbare l’Europa League. Le due sfide contro il Getafe vanno a collocarsi in una sorta di limbo e le parole pronunciate in Bulgaria da Antonio Conte («Utilizzeremo questa competizione per dare spazio a chi ha giocato meno e per sperimentare qualcosa, perché l’Europa League può spappolarti») sono ampiamente superate dagli eventi pure extracalcistici.

AVVERSARIO TOSTO – Nonostante la bacheca faccia pensare ad altro, il sorteggio di Europa League per l’Inter è stato tutt’altro che benevolo. La vera Inter è comunque superiore agli spagnoli. La competizione – e Conte è il primo a saperlo – diventa davvero affascinante dai quarti di finale in poi e a questo punto sarebbe un autogol al limite dell’autolesionismo non cercare di arrivarci mettendo in campo tutta l’artiglieria pesante già dalla gara di andata a San Siro. Per l’Inter si tratta della terza a porte chiuse, potrebbe essere paradossalmente un piccolo vantaggio.

CONTI DA SALDARE – Questo anche perché non va dimenticato un piccolo particolare: il club nerazzurro nelle coppe europee non arriva ai quarti dal 2011, quando la squadra dei tripletisti venne estromessa dalla Champions dallo Schalke di Ralf Rangnick (Leonardo riuscì comunque a consolarsi con la Coppa Italia, ultimo trofeo vinto dal club). Lo stesso Conte ha un conto in sospeso con la manifestazione, ovvero il ricordo di quell’eliminazione in semifinale contro il Benfica nel 2014, sconfitta resa ancor più amara per la società dal fatto che la finale si disputasse proprio allo Stadium