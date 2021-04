Onofri: «Inter, la svolta grazie al mercato! Conte determinante»

Claudio Onofri, ex calciatore del Genoa (tra le altre, ha fatto il punto sulla lotta scudetto, sulla crescita dell’Inter di Antonio Conte e sulle difficoltà della Juventus, ai microfoni di “TMW Radio”

DEVASTANTI – L’Inter prepara la sfida di domani sera, contro il Sassuolo, senza distrazioni, consapevole di avere un’opportunità unica per scavare un solco tra sé e le inseguitrici in classifica (vedi articolo). L’ex calciatore e allenatore Claudio Onofri, ai microfoni di “TMW Radio”, ha individuato il momento preciso in cui i nerazzurri hanno svoltato: «La svolta c’è stata prima a livello di mercato, con acquisti importanti per arrivare a lottare per lo scudetto. Poi ci sono stati miglioramenti importanti anche a livello tattico. Con Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, in attacco, che capitalizzano al meglio il lavoro dei compagni, che altro c’è da dire?».

DISTANti – Secondo Onofri, inoltre, va sottolineato il grande lavoro di Antonio Conte: «L’allenatore è determinante, lo dimostra Conte. Con lui si valorizza il prodotto della rosa. Succede anche all’Atalanta, con giocatori valorizzati dal modo di giocare di Gian Piero Gasperini. Andrea Pirlo è stato, invece, una scelta azzardata, il mestiere dell’allenatore è ben altra cosa rispetto al giocatore. Lui non ha mai dato un’identità di gioco alla Juventus».