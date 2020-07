Onofri: “Genoa? 5-0 netto, lo 0-3 contro l’Inter no. Poteva essere diverso”

Onofri ha parlato del momento difficile del Genoa in ottica salvezza, dopo la durissima sconfitta contro il Sassuolo. Il commentatore sottolinea la differenza tra il 5-0 e il KO recente contro l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

SCONFITTE DIVERSE – Claudio Onofri paragona la dura sconfitta dell’ultima giornata a quella contro i nerazzurri: «Può accadere di perdere. Dispiace soprattutto per i tifosi e la squadra, che aveva iniziato con il piglio giusto. Poi è venuto a galla qualcosa che non andava a livello difensivo e ha messo in luce le qualità del Sassuolo. Bisogna fare ammenda di questa situazione, perché la prossima sarà decisiva. Contro l’Inter, lo 0-3 subito dal Genoa non era reale: è finita così, ma poteva andare anche diversamente. Invece ieri il 5-0 è stato netto. Perché con l’Inter correvi e ieri no? Io sottolineo soprattutto quello tattico, la squadra che affronti e quello mentale».