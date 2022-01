Onofri: «Forza dell’Inter impressionante. Libertà in campo solo teorica»

Claudio Onofri, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ritiene l’Inter una squadra molto forte. Per l’ex giocatore, i nerazzurri esprimono un gioco spettacolare

DISTANZA − Onofri analizza la forza dei nerazzurri: «Distanza enorme della Juventus dall’Inter e non solo per i punti in classifica. Forza dell’Inter impressionante. Ha accresciuto il proprio valore attraverso un gioco spettacolare. Mi piace vedere la squadra giocare con una libertà solo teorica. Tutti vogliono andare a segnare ma poi c’è quella maniacalità a riprendere sempre l’avversario e ad essere concentrati nelle coperture preventive».