Onana vs Maignan, a breve il primo scontro tra i due in Italia! – TS

PRIMO SCONTRO – Andre Onana e Mike Maignan potrebbero incrociarsi come avversari per la prima volta questo mercoledì, nell’andata della semifinale di Champions League. TuttoSport ricorda come nonostante Inter e Milan abbiano già giocato contro tre volte quest’anno, i due non sono mai stati in campo contemporaneamente. Nel primo derby vinto dai rossoneri, la porta dell’Inter era difesa dall’ex capitano Samir Handanovic. In Supercoppa Italiana e nella stracittadina di ritorno, invece, Onana c’era, ma dato l’infortunio di Maignan, a difendere la porta dei rossoneri in entrambi i casi fu Ciprian Tatarusanu.

IL PRECEDENTE – Tra i due esiste un solo precedente che risale al 2019, ovvero Ajax-Lille di Europa League. I lancieri, in quel caso, sconfissero i francesi in entrambi i casi – 3-0 all’andata e 2-0 al ritorno-.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna