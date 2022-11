Onana, un ex portiere del Camerun: «Prima solo attaccanti. Qualcosa è cambiato!»

Tra le analisi sui portieri africani ai Mondiali, compreso André Onana, c’è anche quella di Joseph-Antoine Bell. Intervistato da Le Monde, l’ex portiere del Camerun ha spiegato come prima riguardo alla sua nazionale si parlasse solo degli attaccanti. Ma ora anche degli estremi difensori.

CAMBIO DI TENDENZA – Dagli attaccanti ai portieri. Il Camerun con André Onana ha mostrato di avere anche un’ottima scuola relativa al ruolo. Di questo ha parlato l’ex estremo difensore camerunese Joseph-Antoine Bell, sottolineando un cambio di tendenza: «Prima si parlava solo degli attaccanti. Ma non è più il caso. Adesso c’è tanta voglia di diventare portieri. Non è più come una volta».

Fonte – Le Monde