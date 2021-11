Onana torna finalmente in campo! Prima presenza per l’obiettivo dell’Inter

Onana, dopo la lunga squalifica, è tornato in campo con la maglia del Camerun in una partita di Qualificazioni Mondiali. Primi minuti sul terreno di gioco per il portiere dell’Ajax, sempre più vicino all’Inter per la prossima stagione (vedi approfondimento).

IN CAMPO – André Onana, dopo i nove mesi di squalifica per doping e la prima convocazione con l’Ajax (vedi articolo), è tornato finalmente in campo e lo ha fatto con la maglia della sua nazionale. Il Camerun ha affrontato in trasferta il Malawi in un match di Qualificazioni Mondiali. Nel primo tempo, dopo l’espulsione di John Banda al 21′, sono arrivate le reti di Vincent Aboubakar al 23′ su rigore e di André Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli prossimo avversario dell’Inter in campionato, al 41′. La doppietta di Christian Bassogog (85′ e 87′) ha chiuso i conti nella ripresa. Il Camerun è al primo posto nel Gruppo D con 12 punti in 5 partite. Per Onana è stata la possibilità di tornare ad assaporare il calcio giocato, mentre le voci che lo danno vicino all’Inter per la prossima stagione si fanno sempre più insistenti (vedi articolo).