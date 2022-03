Onana titolare nella vittoria dell’Ajax: no clean sheet per il futuro Inter

È terminata 2-3 Cambuur-Ajax, gara valida per la ventiseiesima giornata di Eredivise. Onana, futuro numero dell’Inter, non è riuscita a chiudere con la porta inviolata

NO CLEAN SHEET − L’Ajax ha vinto 3-2 in trasferta sul campo del Cambuur, match anticipato al venerdì a causa dell’impegno europeo dei lancieri martedì sera contro il Benfica in Champions League. Per André Onana, due gol subiti ma senza gravissime colpe. Nell’Ajax in gol, il trio più talentuoso: Tadic, Haller e Gravenberch. Per Onana, futuro numero dell’Inter, i gol sono arrivati al terzo minuto del secondo tempo con Kallon che sfruttato un rimpallo in area di rigore. Nessuna responsabilità anche sul secondo subito al 79′ da Joosten lanciato a campo aperto.