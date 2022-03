Onana titolare in Algeria-Camerun, decisiva per il Mondiale in Qatar

Onana, portiere dell’Inter dalla prossima stagione, come di consueto in campo da titolare per l’importante sfida di questa sera, decisiva per la qualificazione al Mondiale in Qatar. Solo una delle due squadre passerà alla fase successiva, con l’Algeria forte del vantaggio di 1-0 nella gara di andata. Start alle 21:30.

ALGERIA-CAMERUN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Algeria (3-4-2-1): M’Bolhi; Bedrane, Mandi, Benlamri; Benayada, Zerrouki, Bennacer, Atal; Mahrez, Delaili; Slimani. CT. D. Belmadi

A disposizione: Belfodi, Bendebka, Benrahma, Benyettou, Boudaoui, Ghezzal, Guedioura, Laouafi, Oukdja (P), Thrat, Touba, Zeghba (P).

Camerun (4-4-2): A.Onana; Fai, Castelletto, Ngadeu, Oyongo; Hongla, Oum Gouet, Ondoua, Toko Ekambi; Choupo-Moting, Tewamba. CT. R. Song

A disposizione: Aboubakar, Djoum, Epassy (P), I. Ganago, P.Kunde, O.Mbaizo, H.Moukoundi, S.Omossola (P), J.Onana, K.Soni, D.Tchamba, N.Tolo