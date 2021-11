Onana, terminata la squalifica. Il portiere torna tra i convocati dell’Ajax

Onana può finalmente tornare a giocare. Il portiere, grande obiettivo di mercato dell’Inter per la prossima stagione, fa di nuovo parte dei convocati dell’Ajax per il prossimo match di Eredivisie.

RITORNO TANTO ATTESO – André Onana torna nella lista dei convocati dell’Ajax per il match di campionato contro il Go Ahead Eagles, in programma domani alle ore 20.00 alla Johan Cruijff Arena. Scontata la squalifica di nove mesi per doping, il portiere del Camerun è di nuovo a disposizione di Erik ten Hag. Il tecnico dei Lancieri lo porterà in panchina, confermando tra i pali Remko Pasveer, divenuto titolare dopo il grave infortunio occorso a Maarten Stekelenburg. L’Inter, secondo le ultime voci di mercato, rimane la destinazione più probabile per il classe ’96 in scadenza nel 2022 (vedi articolo). Nel frattempo Onana, dopo essere tornato ad allenarsi con la formazione giovanile per ritrovare la forma migliore, può finalmente riassaporare il calcio giocato dopo mesi difficili.