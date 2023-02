Onana, è un ruolino da record in Serie A! Con lui tra i pali l’Inter vola − CdS

Onana sta disputando una prima stagione all’Inter da protagonista. Il culmine proprio mercoledì sera col Porto, autore di un doppio prodigioso intervento a blindare la porta nerazzurra

COINVOLTO − André Onana è promosso a pieni voti. Il portiere camerunese sta disputando un’ottima prima stagione all’Inter. Continuità di rendimento, carisma e grande personalità. Tre doti che ne fanno uno dei portieri più bravi della Serie A. Da gennaio 2023, ha imboccato un ruolino da record in campionato con 7 partite su 11 senza subire gol e portando a 439′ la propria imbattibilità: quattro clean sheet tra Atalanta e Porto nelle coppe e in campionato contro Milan e Sampdoria. L’ultimo a bucarlo Okereke il 28 gennaio. A parte il piccolo errore contro l’Empoli sul gol di Baldanzi, Onana non ha fatto altri scivoloni. Una notizia non banale per un portiere, sì spettacolare e talentuoso, ma altresì abituato durante la sua carriera a qualche cappellata. All’Inter è una sicurezza e l’intero reparto arretrato ne sta giovando. Con Onana in campo la squadra di Inzaghi ha vinto in 10 occasioni su 14, rimediando due pareggi e due sconfitte

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia