Onana, che ritorno in campo! Miracolo su Kessié e play-off per Qatar 2022

Onana è tornato dalla lunga squalifica per doping e parte titolare anche in Camerun-Costa d’Avorio. Il match di Qualificazioni Mondiali è terminato sul punteggio di 1-0.

CLEAN SHEET – André Onana, dopo essere tornato tra i pali contro il Malawi mettendo fine alla sua lunga assenza dal terreno di gioco per squalifica (vedi articolo), parte titolare anche nel match di Qualificazioni Mondiali contro la Costa d’Avorio. Nel primo tempo i padroni di casa passano in vantaggio al 21′ con Karl Toko Ekambi. Onana è subito grande protagonista con un autentico miracolo sulla conclusione a botta sicura del centrocampista del Milan Franck Kessié. Nella ripresa il risultato non cambia, risulta quindi decisiva la grande parata dell’obiettivo di mercato dell’Inter (vedi approfondimento). Con questo successo il Camerun scavalca proprio la Costa d’Avorio e si porta al primo posto nel Gruppo D con 15 punti, accedendo ai play-off delle qualificazioni africane per i Mondiali di Qatar 2022.