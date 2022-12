Onana pronto per giocare: il Betis per lasciarsi il Mondiale indietro -SM

Andre Onana è rientrato ad Appiano con tanta voglia di riprendere a giocare. Il camerunense vuole lasciarsi subito alle spalle le vicende con il Camerun e riprendere il suo posto tra i pali in nerazzurro

GUARDARE IN AVANTI – Sportmediaset parla di un Andre Onana molto carico. Il camerunense, dopo le vicende accadute in Qatar, è rientrato a Milano voglioso di ricominciare. L’obiettivo del 24 nerazzurro è lasciarsi alle spalle le vicende accadute nel ritiro del Camerun. Onana potrebbe già essere in campo nella partita contro il Betis Siviglia per ricominciare a prendere confidenza con il campo, e arrivare pronto all’appuntamento del 4 gennaio contro il Napoli.