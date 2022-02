Onana non va oltre il pareggio in Benfica-Ajax: 2-2. Panchina per 90′

Termina 2-2 Benfica-Ajax. Molto bello a Lisbona fra due squadre che giocano un grande calcio. Protagonista della partita Sebastian Haller con un autogol e una rete di rapina

PARI E SPETTACOLO − Match spettacolare al Da Luz tra Benfica e Ajax. I lancieri sbloccano la gara al 18′ con Dusan Tadic che trova una grandissima conclusione sotto l’incrocio. Vantaggio però che dura pochissimo perché al minuto 26 Haller sbaglia porta e infila l’1-1 portoghese. Ma l’attaccante dell’Ajax è in un momento di forma pazzesco e tre minuti più tardi si fa perdonare mettendo dentro di rapina. Settimo gol in altrettante gare di Champions League per l’ex Eintracht Francoforte. L’Ajax conduce il match per grande parte del tempo ma al 72′ si fa recuperare ancora dal Benfica che trova un fortunoso gol con l’ucraino Yaremchuk. Qualificazione rinviata all’Amsterdam Arena.