Onana: «Il mio tempo all’Ajax penso sia finito». L’Inter lo attende

Arrivano alcune parole di André Onana dall’Olanda sull’emittente NOS. Il giocatore, ormai sposo dell’Inter, ha ribadito la sua volontà di lasciare a fine anno l’Ajax

MANCATO RINNOVO − La risposta di Onana sul trasferimento a zero all’Inter: «È mio diritto non firmare un nuovo contratto. Ho fatto un grande lavoro in questi anni all’Ajax, e penso che il mio tempo sia finito. Mancato rinnovo? Tutti hanno responsabilità se non ho voluto firmare».