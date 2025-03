Onana: «Al Manchester United non si dice di no!» Sì, ma l’Inter gode

Onana giura amore al Manchester United ritornando sul suo passaggio ai Red Devils dall’Inter per 50 milioni di euro. Le sue parole nel podcast Media Carre.

SCELTA – André Onana ritorna sul suo trasferimento al Manchester United dall’Inter: «Ero già consapevole delle difficoltà. Alcuni giocatori mi hanno scritto chiedendomi di prepararmi perché piove sempre e rischiavo di deprimermi. Ma al Manchester United non si può dire di no. È un’istituzione. Quando è arrivata la proposta, ho detto: andiamo!».

OTTIMISMO – Onana, nonostante i disastri dei Red Devils, ha ancora fiducia: «Nei momenti difficili bisogna sempre cercare di trovare il lato positivo. Oggi non va bene, ma domani andrà meglio. Il nostro obiettivo principale è quello di rimettere il Manchester al suo posto, quello del club più grande del Paese. I nostri avversari sono ben preparati, come il City o il Liverpool. La Premier League è un campionato estremamente competitivo».

SFIDE – E Onana conclude in questo modo: «Ovunque sono stato ho avuto delle sfide, ma questa è meravigliosa… Lo United si è trovato in situazioni difficili, e questo è il caso anche adesso. Ma sono convinto che la situazione cambierà». Ancora oggi, a distanza di due anni, l’Inter festeggia il suo passaggio al Manchester United. Non solo per aver ricavato 50 milioni di euro, ma anche per il suo sostituto: Yann Sommer.