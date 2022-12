Onana, il Mondiale è alle spalle! Tranquillità ritrovata con l’Inter – TS

Onana è rientrato all’Inter dopo le controversie al Mondiale col CT del Camerun Song. Secondo Tuttosport il portiere, ad Appiano Gentile, ha ritrovato il sorriso e la tranquillità

TRANQUILLITA’ – André Onana è tornato a difendere la porta dell’Inter nell’amichevole disputata contro la Reggina. L’estremo difensore si è lasciato alle spalle gli screzi col CT del Camerun Song avvenuti al Mondiale. Il camerunese, rientrato da qualche giorno ad Appiano Gentile, secondo quanto riferito da Tuttosport ha stupito tutti per il suo atteggiamento per la tranquillità mostrata dopo i fatti successi in Qatar.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino