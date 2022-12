Onana ha fame di vittoria, Camerun resta in stand-by. Ora c’è solo l’Inter – TS

André Onana ha tanta voglia di mettersi in gioco e di vincere con l’Inter, con l’obiettivo di diventare tra i portieri più forti al Mondo. Così come confermato dal suo agente intervenuto su Tuttosport (vedi QUI). La crescita passa anche dalle vittorie con la sua Nazionale e l’Inter, ma con il Camerun al momento la situazione è in stand-by.

TUTTO FERMO – Onana lavora per rimettersi in gioco all’Inter e tornare ad essere una certezza a livello internazionale, con l’obiettivo di vincere e diventare uno dei portieri più forti in circolazione. Tutto però passa dai trionfi con la squadra di club e con quelli della selezione del proprio Paese. Uno sbocco, almeno per il momento, pare sbarrato per Onana (anche se non è detto che in futuro la questione, magari anche dopo nuovi chiarimenti con Eto’o , possa rientrare), mentre il contesto nerazzurro è più aperto che mai. Ragionare a breve termine, per arrivare lontanissimo. Con una fame di vittoria che accomuna tutti i tesserati dell’Inter. Battere il Napoli per riaprire la corsa Scudetto. E poi provare ad alzare al cielo il primo trofeo stagionale.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna