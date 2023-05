Onana entra nella storia dell’Inter. Due record per il portiere

Il primo round del Derby di Milano lo ha vinto l’Inter, ma ancora nulla si è concluso. Intanto André Onana fa registrare due record ed entra di diritto nella storia nerazzurra.

RECORD – André Onana è stato uno spettatore non pagante di Milan-Inter. I rossoneri hanno tirato una sola volta in porta al 90′ con Tommaso Pobega, il portiere non è mai stato chiamato in causa anche grazie alla prestazione dei suoi compagni di difesa. Nonostante questo l’estremo difensore arrivato a parametro zero in estate ha fatto registrare due record questa sera. Onana è il primo portiere dell’Inter a mantenere inviolata la porta per 7 volte in una singola edizione della Champions League ed è anche il giocatore con il maggior numero di parate. Il camerunense si merita di diritto un posto nella storia nerazzurra.