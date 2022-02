Onana a due volti: autogol su papera assurda, poi para rigore: Camerun 3° da sotto 3-0!

Onana croce e delizia nella finale per il terzo posto di Coppa d’Africa. Il Camerun va sotto 3-0 contro il Burkina Faso, poi rimonta fino al 3-3 e ai rigori si impone grazie all’unica parata del prossimo portiere dell’Inter, che si era fatto autogol da solo.

FA TUTTO LUI – Mentre all’Inter ci si interroga su Samir Handanovic, dopo la pessima gestione sul secondo gol di Olivier Giroud nel derby col Milan (vedi pagelle), succede di tutto con André Onana. Nella finale per il terzo e quarto posto di Coppa d’Africa il primo tempo è clamorosamente del Burkina Faso che dilaga. Al 24′ segna Steeve Yago, al 43′ su cross dalla linea di fondo proprio Onana fa un’oscenità e si mette il pallone in porta da solo per un autogol inconcepibile. Quando Djibril Ouattara firma il 3-0 al 49′ sembra finita, ma il Camerun riemerge. Stéphane Bahoken accorcia al 71′, Vincent Aboubakar fa doppietta fra l’85’ e l’87’ per un incredibile 3-3. Si va ai rigori: nel Camerun segnano tutti e cinque, nel Burkina Faso sbaglia solo Ibrahim Blati Touré e finisce con un complessivo 6-8. Glielo para Onana, che si prende un’immediata rivincita e riscatta l’errore sul momentaneo 2-0. Per i padroni di casa è terzo posto, domani si assegna la Coppa d’Africa con la finale fra Senegal ed Egitto (ore 20).