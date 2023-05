Onana, che numeri in Champions League! Futuro in bilico – TS

La stagione di Andre Onana è partita dalla panchina, ma oggi il camerunense è diventato un pilastro dell’Inter di Inzaghi, come conferma anche TuttoSport

NUMERI – TuttoSport analizza i numeri di Andre Onana in Champions League. Il camerunense, ad oggi, è il portiere con il maggior numero di parate (42) di tutta la competizione. Inoltre, delle dieci disputate dall’Inter, il numero 24 ha mantenuto la porta inviolata in ben 6 occasioni. Infine, la qualità palla al piede è una qualità aggiunta per l’ex Ajax, che quest’anno punta alla finalissima di Champions League – solo sfiorata in passato – e al trofeo Yashin.

FUTURO – Onana a Milano sta benissimo e non avrebbe nessuna intenzione di lasciare l’Inter. Ma se dovesse arrivare un’offerta da 60 milioni di euro, visto l’arrivo a zero di Onana, tale proposta non potrebbe essere rifiutata, rappresentando una pura e dorata plusvalenza.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna