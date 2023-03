FOTO – Onana brilla in Champions League per salvataggi e clean sheets!

Gli interventi decisivi in Champions League di Onana non sono passati inosservati (vedi focus), soprattutto in Porto-Inter. Il profilo social della competizione europea dedica un post al portiere nerazzurro e ai risultati da lui raggiunti.

OMAGGIO – André Onana ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai compagni e ai tifosi dell’Inter in più di un’occasione. Una fra tutte, quella più recente e decisiva, risale agli ultimi minuti della partita contro il Porto. Il portiere nerazzurro, infatti, si è distinto in Champions League per essere primo in salvataggi e clean sheets. Il profilo Twitter ufficiale della competizione europea omaggia Onana con un tweet a lui dedicato.

🇨🇲 André Onana in the #UCL this season: ▪️ Most saves ✅

▪️ Joint-most clean sheets ✅ pic.twitter.com/bwPCggBenY — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 27, 2023