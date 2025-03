Onana: «Arrivo all’Inter e penso m***, sono il 2°!» E cita un derby

Onana ripercorre la sua stagione all’Inter e il dualismo iniziale con Samir Handanovic. Poi cita il derby che sbloccò completamente la situazione.

INIZIO DA NUMERO DUE – Nella sua lunga intervista al podcast Media Carre, Andre Onana, oltre ad aver parlato del trasferimento al Manchester United e dello spogliatoio nerazzurro, ritorna nuovamente sul suo arrivo a Milano: «Mike Maignan era il guardiano dei nostri rivali. Ha vinto lo scudetto, è stato il campione d’Italia, il miglior portiere d’Italia. Io sono arrivato all’Inter e Simone Inzaghi ha detto: “Samir Handanovic sarà il mio portiere”. Sono arrivato e mi sentivo già in conflitto, m***a. Sono arrivato come numero due».

DERBY – Onana e quel derby “decisivo”: «Mike, indirettamente, mi ha fatto diventato titolare. Abbiamo giocato il derby, Milan-Inter, e io sono in panchina. Dall’inizio della stagione non avevamo vinto abbastanza, ed era un momento un po’ difficile. Simone Inzaghi non era contento, e poi abbiamo giocato contro il Milan. Abbiamo perso 3-2, e Samir Handanovic non giocò una partita brillante, ma Mike Maignan era stato grandioso, e i miei compagni di squadra stavano già iniziando a spingere: ‘Dobbiamo farlo giocare’, quindi è stata questa partita».

TITOLARE – Onana sempre dal 1′: «Volevamo vedere chi era il migliore, chi fosse il Re di Milano. E da lì ho iniziato a giocare in Champions League. Ho giocato contro il Bayern Monaco, è andata bene, ho giocato contro il Barcellona».