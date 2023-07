Onana, un anno di Inter non basta. Perché fa così male dirti addio?

Un altro pezzo dell’Inter è destinato a lasciare Milano. Con un solo anno in nerazzurro Onana ha conquistato il cuore dei tifosi. La sua cessione fa più male di altre. Scopriamo insieme perché.

PUGNO DI MOSCHE – Se dire definitivamente addio a Milan Skriniar è stata, quasi, una vera e propria liberazione, e doversi separare da Marcelo Brozovic una questione di rassegnazione, cosa accadrà quando arriverà il turno di André Onana? Il momento, tra l’altro, non sembra neanche che tarderà ad arrivare, col Manchester United pronto a sborsare una maxi cifra pur di conquistare il portiere camerunese. Se nelle casse dell’Inter entreranno, probabilmente, più di 50 milioni di euro, i tifosi nerazzurri, invece, resteranno con un pugno pieno di mosche. È vero, l’eventuale cessione di Onana permetterebbe di investire il bottino sul mercato e di portare definitivamente Romelu Lukaku a Milano. Ma, allora, perché il solo pensiero di doversi separare dal portiere camerunense fa così male?

FOLLIA – Aver potuto godere della presenza sul campo di Onana per così poco tempo scatena, probabilmente, maggior tristezza. L’ex Ajax, arrivato in Italia fra la diffidenza dei tifosi, nerazzurri e non, in pochissimo tempo ha dimostrato di poter far cambiare idea a tanti. E tra questi tanti c’è stato anche Simone Inzaghi, la cui ostinazione a voler continuare ad affidarsi a Samir Handanovic è stata “spazzata” via dai piedi particolarmente tecnici di Onana. L’efficacia nella costruzione di gioco, però, non è l’unica cosa che lo caratterizza. C’è tanto altro, come il coraggio che ha dimostrato di avere. All’Inter mancherà quel portiere impavido, che sa quando poter lasciare i propri tifosi col fiato sospeso e quando, invece, fargli tirare un sospiro di sollievo. Così come mancherà quel tocco di follia, riconosciuto in lui e trovato piacevolmente familiare, sposandosi bene con la “Pazza” Inter.