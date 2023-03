Onana, l’amico Youmeni: «Non ha mai paura! All’Inter aiutato da 2»

Onana sta disputando un’ottima prima stagione da portiere dell’Inter. Decisivo per il passaggio ai quarti di finale di Champions League contro il Porto. Parla l’amico Youmeni, anch’egli giocatore

SEMPRE POSITIVO − Le parole dell’amico Jules Youmeni verso il portiere dell’Inter: «André è uno che rimane sempre positivo. Ovviamente all’inizio della stagione era paziente perché sapeva che quando ne avrebbe avuto l’opportunità, l’avrebbe colta in pieno. Non perde mai la fede, è sempre così. Non sente la pressione, non ha mai paura. Mi ha sempre detto: “Fratello, i tifosi non giocano: siamo 11 contro 11 in campo”. Lui adora quando le cose diventano difficili. Questo è André. Penso che lo stiano aiutando nell’ambientarsi Handanovic e Lukaku, sia dentro al campo che fuori. Può diventare una bandiera dell’Inter, perché ama il club e la città di Milano. Inoltre ha lo spirito combattivo che i tifosi interisti amano». Le sue parole su Sportitalia.com.