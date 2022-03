Onana: «L’Ajax mi ha dato tutto ma è l’ora di lasciare». L’Inter lo aspetta

Onana ha rilasciato un’intervista ad Espn parlando del suo futuro lontano dall’Ajax. Il portiere nigeriano dirà addio a fine stagione ai lancieri. L’Inter è pronta ad accoglierlo

ADDIO − André Onana conferma ancora il suo futuro lontano da Amsterdam: «Qui sono stato un giocatore molto importante. Voglio aiutare la squadra, ogni giorno darò tutto e spero che il mio lavoro contribuisca al successo per cui aspiriamo alla fine della stagione. L’Ajax mi ha dato tutto però penso che sia giunto il mio momento di lasciare il club. Sono grato per tutti questi anni, per i ricordi e le tante persone che ho conosciuto qui».