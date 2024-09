Omicidio Bellocco, si complica la posizione di Beretta: nuovi elementi – TS

L’omicidio di Antonio Bellocco, esponente di vertice del mondo degli ultras dell’Inter, deve essere ancora approfondito dagli inquirenti per accertare il grado di responsabilità di uno dei capi di quella realtà, Andrea Beretta. Nelle ultime ore sono emersi dettagli poco favorevoli a quest’ultimo.

LA NOTIZIA – Le indagini ancora in corso per accertare le dinamiche della morte di Antonio Bellocco, esponente di vertice del tifo organizzato dell’Inter, raccontano dettagli per nulla favorevoli alla posizione di Andrea Beretta, autore materiale dell’omicidio. Nello specifico, secondo quanto emerso dalla visione delle telecamere della Palestra Testudo di Cernusco sul Naviglio, Beretta non si sarebbe limitato a esercitare il suo diritto alla legittima difesa dopo essere stato colpito da Bellocco. A differenza di quanto da lui rivelato agli inquirenti, il video mostrerebbe un accanimento ai danni dell’esponente di punta del mondo degli ultras nerazzurri, sfociato in una volontà concreta di infierire sul corpo di una persona già deceduta riversa sulla sua automobile.

Omicidio Bellocco, Beretta e i presupposti giuridici per l’arresto: le motivazioni!

LE RAGIONI – La Procura è certa del fatto che vi sia l’esigenza di evitare una custodia extra-carceraria per Beretta. Le ragioni attengono alle conoscenze di cui gode presso il mondo del tifo organizzato nerazzurro, il che gli garantirebbe la possibilità di essere coperto in caso di fuga. Proprio il pericolo che ciò possa verificarsi invita ad assumere una posizione rigida in materia, escludendo opzioni alternative alla custodia in carcere.

L’IPOTESI POSSIBILE – I procuratori stanno anche indagando sulla possibilità che altre persone siano coinvolte nell’omicidio di Bellocco. In particolare, vi sarebbe la presenza di varie persone, intente a muoversi intorno all’automobile in cui si è consumato il fatto, che potrebbero aver agevolato Beretta nell’obiettivo di eludere le indagini.

Fonte: Stefano Sacchi – TuttoSport