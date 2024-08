Olmo e dopo Chiesa? Il Barcellona ha dei problemi da risolvere. Inter spettatrice

Dani Olmo e Federico Chiesa rappresentano i due calciatori scelti dal Barcellona per completare il proprio reparto offensivo in estate: l’Inter osserva interessata.

LA SITUAZIONE – Dani Olmo e Federico Chiesa, accostato all’Inter per la prossima estate, sono i due giocatori offensivi con cui il Barcellona intende concludere il suo calciomercato estivo. Mentre per lo spagnolo l’accordo è già stato concluso, per cui l’unico nodo è quello del tesseramento, nel caso del calciatore italiano devono essere risolti i dettagli dell’affare con la Juventus. Ad ogni modo, l’obiettivo dei blaugrana è di completare il proprio mercato con dei colpi ritenuti adeguati per le proprie ambizioni stagionali.

Chiesa al Barcellona? L’Inter osserva la sua situazione di mercato!

LO SCENARIO – Come riportato da SPORT, il Barcellona sta faticando a tesserare Olmo in tempo per la sfida di oggi 24 agosto contro l’Athletic Bilbao. I blaugrana devono riuscire nel proprio intento entro 5 minuti dal momento della sfida, altrimenti non sarà per loro possibile poter contare sull’apporto dell’iberico nella seconda sfida di questa Liga. Diverso è il discorso in quanto a Chiesa, perché la cessione di Clément Lenglet servirà in funzione del tesseramento dell’ex Lipsia. Al fine di poter eventualmente iscrivere anche il toscano, in orbita Inter solo per l’estate 2025, saranno necessari ulteriori sforzi nel mercato in uscita.