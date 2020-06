Olivero: “Inter, col Sassuolo era partita da non fallire. Lautaro Martinez…”

Gb Olivero, giornalista, intervenuto negli studi di “Sky Sport 24” nel corso della trasmissione “Pomeriggio Sky Sport”, ha parlato dell’Inter.

OCCASIONI PERSE – Queste le parole di Gb Olivero: «Scudetto, Inter tagliata fuori? Abbastanza. I punti cominciano ad essere tanti. Ma più che i punti sono le occasioni perse. Sono tante le partite in cui si pensa di poter dare una svolta alla stagione, e puntualmente non succede. Con il Sassuolo era partita da non fallire per tanti motivi. Di conseguenza è un risultato negativo. Il calendario è lungo e tutto può succedere, però la situazione adesso è veramente difficile per Conte. Difesa? Calo improvviso, neanche l’allenatore credo riesca a spiegarselo. Il gol in Coppa Italia con il Napoli è assurdo. È tutto molto strano considerando la maniacalità con cui Conte cura l’aspetto tattico. Dovranno lavorare. Lautaro Martinez? Se ha in testa il Barcellona sarà difficile che rimanga. Ci sono dei club che hanno un fascino incredibile. Io mi auguro per l’Inter e per Lautaro che l’argentino dia dimostrazione di professionalità. È fondamentale per il gioco dell’Inter».