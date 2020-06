Olivero (GdS): “Napoli-Inter? Gattuso e Conte dovranno gestire due fattori”

Napoli-Inter dirà chi tra Gattuso e Conte andrà in finale di Coppa Italia. G.B. Olivero – intervenuto ai microfoni di “Sky Sport 24” – ipotizza una gestione differente da parte dei due allenatori rispetto ai loro standard. Di seguito le sue dichiarazioni

ALTRE FACCE DELLA MEDAGLIA – Napoli-Inter potrebbe mettere in mostra versioni differenti dal solito secondo G.B. Olivero, giornalista della “Gazzetta dello Sport”: «Se vedremo Napoli e Inter in versioni differenti? Domani sera sì perché dovranno gestire sforzo e intensità, fattori che sia Gennaro Gattuso che Antonio Conte cercano sempre di proporre. Domani, invece, dovranno essere gestiti. Io penso che sia stasera che domani ci saranno diverse letture di partita. Le squadre dovranno scegliere i momenti in cui accelerare e quelli in cui rallentare. Chi si trova in vantaggio ovviamente avrà un’arma in più, vale stasera e vale soprattutto domani, visto che il Napoli ha vinto all’andata. Le incognite fisiche e atletiche incidono nella preparazione e nello sviluppo delle partite».