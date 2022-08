Olivera: «Sanchez, all’Inter come un leone in gabbia. Ad Alexis serviva…»

Enzo Olivera, giornalista vicino ad Alexis Sanchez, ha parlato della scelta del Marsiglia da parte dell’ex attaccante dell’Inter.

LEONE – Queste le parole su Téléfoot da parte di Enzo Olivera, giornalista vicino ad Alexis Sanchez, ex attaccante del club nerazzurro, ora al Marsiglia. «All’Inter era come un leone in gabbia. Appena apri la gabbia esce il leone. Ad Alexis serviva che gli aprissimo la gabbia per liberarlo e farlo giocare».