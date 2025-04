Olivera ammette: «Pari dell’Inter? Il Napoli sa di dover vincere oggi»

Il Napoli chiude la trentunesima giornata di Serie A sfidando in trasferta il Bologna. Mathias Olivera spiega le sensazioni dello spogliatoio di Antonio Conte dopo il passo falso dell’Inter a Parma.

LA CHANCE – Mentre l’Inter ha dovuto già mettere da parte il campionato e il pareggio di Parma, per focalizzarsi sulla sfida di Champions League contro il Bayern Monaco di domani sera, il Napoli deve ancora scendere in campo a Bologna. Sul match di campionato in trasferta e sulla chance di accorciare sui nerazzurri, Mathias Olivera dichiara: «Quali sono le sensazioni del Napoli dopo il pareggio dell’Inter? Stiamo bene, sappiamo che dobbiamo vincere oggi. Speriamo di prendere tre punti. Sappiamo che è una partita difficile ma siamo convinti che possiamo farcela. Stasera dobbiamo avere abbastanza attenzione. Orsolini è un giocatore forte, se non sbaglio ha fatto un paio di gol nelle ultime partite. Dobbiamo stare attenti». Queste le parole rilasciate da Olivera a Dazn nel pre partita di Bologna-Napoli.