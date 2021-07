Oliveira: «Lukaku? Tra i migliori attaccanti al mondo. Barella un fattore»

Luis Oliveira, ex calciatore di Bologna e Fiorentina, nel corso di un’intervista concessa al “Tuttosport” ha parlato di Lukaku e Barella, due dei possibili protagonisti di Belgio-Italia, sfida in programma questa sera alle 21

MIGLIORE – Queste le parole di Luis Oliveira a proposito di Lukaku e Barella, due dei calciatori dell’Inter impegnati questa sera in Belgio-Italia, quarto di finale di Euro 2020: «Lukaku ha dalla sua velocità e finalizzazione, per me è tra i migliori attaccanti al mondo. Nel Belgio lui non è una sorpresa. È stato assolutamente il migliore nella capacità di giocare con la squadra e fare gol. Barella? Ha corsa, entusiasmo, grinta e senso del gol. Con i suoi inserimenti può essere un fattore».

Fonte: Alberto Gervasi – Tuttosport