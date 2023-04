Olive: «Nell’Inter si è rotto qualcosa, Inzaghi non riesce a incidere»

Renato Olive ex calciatore – tra le altre – di Napoli, Lecce e Bologna, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, delle difficoltà di Inzaghi e dei calciatori dell’Inter in questo periodo.

SPACCATURA − L’ex calciatore Renato Olive si è espresso sulle possibili motivazioni delle difficoltà di Simone Inzaghi e dei calciatori dell’Inter in campionato. Le sue parole: «Sembra che si sia rotto qualcosa all’interno spogliatoio. Per dire l’Inter non mi sembra più una squadra che crede al cento per cento al proprio allenatore. Sembra un po’ sfilacciata sul campo, non riescono soprattutto i big a incidere. Lo stesso Inzaghi non riesce più a incidere nella testa dei giocatori».