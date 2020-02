Olivari duro: “Inter, Eriksen in scadenza strapagato! Non chiesto da Conte”

Condividi questo articolo

Stefano Olivari, Direttore di “Indiscreto” e tifoso interista, in un articolo per il sito stesso ha affrontato il tema Eriksen. Il giornalista ha criticato l’operazione dell’Inter ritenendo che l’acquisto del danese sia stato tutt’altro che una precisa indicazione di Conte

CRITICA E RICOSTRUZIONE – “[…] All’Inter esiste un caso Eriksen? Sì secondo noi e no usando il metro giornalistico de Ligt, perché il danese con carica agonistica alla Bergkamp non è mai stato il primo, e nemmeno il secondo, nella lista delle richieste di Conte. È stato preso e strapagato, stiamo parlando di un giocatore in scadenza di contratto, per volere di Marotta e per dimostrare a Conte che si fa sul serio, che si va al ristorante e non in trattoria […]”.

Fonte: Indiscreto – Stefano Olivari