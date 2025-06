Olise regala la vittoria al Bayern Monaco, battuto il Boca Juniors!

Il Bayern Monaco non fallisce il colpo e batte anche il Boca Juniors con il risultato di 2-1. Qualificazione certa ormai per i tedeschi.

SUCCESSO – Il Bayern Monaco vince per 2-1 contro il Boca Juniors alla sua seconda giornata del girone del Mondiale per Club. I bavaresi sono già qualificati perciò agli ottavi di finale della competizione avendo cinque punti di vantaggio in classifica proprio dagli avversari argentini terzi con appena un punto. La serata è iniziata con il gol annullato direttamente da corner di Micheal Olise, che però è stato viziato dall’errore di Serge Gnabry. L’esterno ha bloccato il portiere in area piccola col corpo e l’arbitro ha fischiato il fallo. Al 18′ però ha comunque sbloccato Harry Kane con il sinistro: punta precisa sul secondo palo e vantaggio. Nel secondo tempo un’accelerata clamorosa di Miguel Merentiel ha regalato il pari al Boca Juniors, che per poco ci ha creduto veramente. Olise ha regalato i tre punti ai suoi al minuto 84 con il tiro a giro di destro in area di rigore. Ci era arrivato vicino più volte nell’arco dei 90 minuti di gioco, prima del fischio finale finalmente ci è riuscito.

BAYERN MONACO-BOCA JUNIORS 2-1

Kane (B) al 18′, Merentiel (BJ) al 66′, Olise (B) all’84’