Olimpico pronto per la Coppa Italia. No rifinitura per Inter e Juventus – CdS

L’Inter, vincendo 4-2 contro l’Empoli, si è portata momentaneamente al primo posto in classifica e attende il risultato di Verona-Milan per capire se lo resterà oppure no. Mercoledì però c’è un’altra partita fondamentale: la finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico.

LOOK – L’Inter e la Juventus mercoledì alla 21 si sfidano all’Olimpico di Roma nella finalissima di Coppa Italia. Sarà un remake della finale di Supercoppa Italiana vinta dall’Inter all’ultimo istante con il gol di Sanchez e l’Olimpico, per questo atto finale, si prepara nel migliore dei modi. Come scrive il Corriere dello Sport, questa è la prima finale a capienza piena da quando è scoppiata la pandemia e quindi c’è un po’ di fermento. Ieri all’Olimpico ha giocato la Lazio di Maurizio Sarri e ora, fino a mercoledì, il terreno di gioco rimarrà a riposo. Inter e Juventus infatti svolgeranno le proprie rifiniture nei rispettivi centri sportivi e non nello stadio della finale, una scelta fatta per salvaguardare il terreno.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti