Olimpiadi, decimo oro per l’Italia! La festa dell’Inter

L’Inter festeggia il decimo oro conquistato dall’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, ottenuto pochi minuti fa dalla coppia Tita-Banti nella vela.

IL SUCCESSO – È di nuovo medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024! Come già previsto da avantieri, Caterina Banti e Ruggiero Tita hanno vinto nel Nacra 17 di vela. Con la regata finale che doveva svolgersi ieri, ma era stata rinviata. I due azzurri hanno preceduto gli argentini Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco e i neozelandesi Tim Wilkins ed Erica Dawson, mentre nell’ultimo atto di oggi sono arrivati secondi dietro la Francia. Per loro è il bis rispetto a Tokyo nel 2021, dove anche lì avevano vinto l’oro.

L’Italia festeggia alle Olimpiadi con Tita e Banti: festa anche dell’Inter

LA GIOIA – Come già fatto in occasione delle precedenti medaglie, l’Inter ha voluto mandare un messaggio di soddisfazione per gli azzurri oro alle Olimpiadi. Questo il post pubblicato pochi istanti fa sull’account Twitter della società: “ANCORA UNA COPPIA D’ORO Dopo il successo a Tokyo 2020, Caterina Banti e Ruggero Tita si confermano campioni nella Vela Nacra 17, complementi ragazzi”. L’Italia sale così a 29 medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024, sperando di poter irrobustire ulteriormente il proprio bottino in questi giorni. Sono 10 oro, 10 argento, 9 bronzo.