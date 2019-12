Oldani: “Esposito titolare? Vivaio Inter promette. Andare avanti così”

Lo chef Davide Oldani è allo stadio per Inter-Genoa. Il tifoso VIP nerazzurro, intervistato da Inter TV, si è soffermato sulla presenza da titolare di Esposito, classe 2002 al suo esordio dal primo minuto da professionista.

BUONI PROPOSITI – Lo chef Davide Oldani spera che la partita col Genoa sia un lancio per il 2020: «Direi che bisogna continuare a giocare col cuore, con il progetto che l’Inter ha in questo momento. Siamo arrivati a Natale credo bene, in salute, aspettiamo poi l’anno nuovo per procedere così. Sebastiano Esposito titolare? Per questo sono molto contento, è ancora il vivaio che promette. Anche nel calcio, così come nel mio mestiere, investire sui soldi e su chi ha energie va bene. Spero sia il primo dei tanti che verranno fuori nell’Inter. Bisogna andare avanti così, credo sia la cosa fondamentale. Esposito è un ingrediente nuovo, che va di moda portarne di nuovi. Credo che sia uno di quegli ingredienti da scoprire e italiani, quindi da proteggere».