Olanda-Turchia, dal primo minuto tutti i giocatori dell’Inter

Olanda-Turchia è la sfida più interessante in chiave Inter di questo martedì di Nazionali. In campo, negli orange sia de Vrij che Dumfries, cosi come nella Turchia Calhanoglu

OLANDA-TURCHIA, FORMAZIONI UFFICIALI

Olanda: Bijlow; Blind, van Dijk, DE VRIJ, DUMFRIES; Klassen, de Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Berghuis

Commissario Tecnico: van Gaal

Turchia: Cakir; Ayhan, Demiral, Soyuncu, Muldur; Under, Kokcu, Yokuslu, Karaman; CALHANOGLU; Yilmz.

Commissario Tecnico: Gunes

Fonte: Uefa.com