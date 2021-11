Okereke verso l’Inter: «Piedi a terra, non sono permessi cali di tensione»

Okereke ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del Venezia, prossimo avversario dell’Inter in Serie A nella sfida in programma sabato alle 20.45. L’attaccante arancioneroverde, nonostante il grande momento, ci tiene a precisare di voler tenere i piedi piantati a terra

PIEDI A TERRA – David Okereke, attaccante del Venezia, si avvicina alla sfida con l’Inter consapevole di non potersi permettere cali di tensione: «L’impegno da parte nostra comunque non mancherà mai perché, pur avendo grosse potenzialità, sappiamo di dover mantenere i piedi ben piantati a terra e lavorare duramente di settimana in settimana. Molti di noi sono alla prima esperienza in A e non sono permessi cali di tensione».

Fonte: veneziafc.it